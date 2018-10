02-10-2018, BrandweerGroningen bron

Oefenen in de Wijk in Bedum op 3 oktober

Bedum - Hoe kunt u brand in uw woning voorkomen? En wat als er toch brand uitbreekt, welke maatregelen kunt u dan nemen om de gevolgen van brand zoveel mogelijk te beperken?

U bent van harte welkom om op woensdag 3 oktober om 19.00 uur te komen kijken bij een oefening van blusgroep Bedum. De oefening speelt zich af in en rondom de Prof. Ridderbosstraat 15 te Bedum.