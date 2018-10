Iets na half twaalf werden twee jongens met een ongeveer dertig centimeter groot mes bedreigd door de tot nu toe onbekende jongeman. Dat gebeurde tussen de DA-drogisterij en de Hema. Een van de jongens had kort ervoor een opmerking gemaakt toen de onbekende op straat een fles kapot had gesmeten.

Voordat de jongeman het mes tevoorschijn haalde, werd een van de jongens door hem in het gezicht geslagen. Met het mes maakte hij vervolgens steekbewegingen. De twee jongens renden er vandoor en waarschuwden de politie.

De dader zou ongeveer 20 jaar moeten zijn, is om en nabij 1.90 groot en heeft een smal gezicht. Hij droeg een zwarte snapback-pet met daarover heen een rode capuchon die aan een zwarte jas vast leek te zitten. Hij had een donkerblauwe rugtas bij zich. De onbekende zat in eerste instantie op een bankje bij de Hema met nog twee jongens.

Uiteraard wil de politie de dader opsporen. Misschien dat ze zo ook kunnen voorkomen dat hij opnieuw in het uitgaansgebied met een mes gaat staan zwaaien. Kun je de politie helpen, bel dan met 0900-8844 en vraag naar het bureau in Winschoten. Je kunt ook je informatie kwijt via het meldingenformulier op de site van politie.nl.

(Het zaaksnummer is; 2018258706)