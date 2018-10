02-10-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brandweer Leek oefent bij politiebureau

Leek - De vrijwilligers van brandweer Leek zijn dinsdagavond om half 8 opgeroepen voor een automatische brandmelding in het politiebureau aan de Waezenburglaan, dit was het scenario van de oefenavond.

De oefenleider heeft, terwijl de eerste brandweerauto onderweg was doorgegeven dat het om een daadwerkelijke brand ging in een cel en in de hal. Hierop is opgeschaald naar 'middelbrand' en is ook de tweede brandweerauto evenals een officier van dienst ter plaatse gekomen. Eenmaal ter plaatse heeft de agent die aan het werk was de brandweer geïnstrueerd wat de situatie was en dat er nog een verdachte in de cel zat.



De brandweer heeft direct een binnenaanval uitgevoerd, de brandhaarden geblust en ze hebben de verdachte, die niet aanspreekbaar was, uit de cel gehaald en overgedragen aan de ambulance. Vervolgens is het hele politiebureau doorzocht naar meer mogelijke slachtoffers en brandhaarden. Na een klein uur was het volledige gebouw doorzocht en zijn er niet meer slachtoffers en brandhaarden aangetroffen. De geslaagde oefening kwam ten einde en er is samen met de politie een evaluatie gedaan over de verloop van de 'inzet'.



Aldus de brandweer is het erg fijn dat ook dit soort gebouwen beschikbaar worden gesteld voor een realistische oefening voor een eventuele toekomstige daadwerkelijke inzet.