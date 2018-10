03-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Meternieuws.nl video

Auto door brand verwoest in Beerta (Video)

Beerta - Een auto is maandagnacht om 01:55 uur volledig uitgebrand naast een woning aan de Dwarsstraat in Beerta.De carport raakte daarbij beschadigd.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt de zaak.