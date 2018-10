03-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Marijn Buijse ingezonden

Auto rijdt tegen kapperszaak in Winschoten

Winschoten - Een auto is woensdagmorgen om 08:40 uur op de Wilhelminasingel in Winschoten tegen de gevel van een kapperszaak gereden. Alle hulpdiensten werden opgeroepen.

Over de exacte toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De bestuurder werd in een ambulance onderzocht, de verwondingen vielen erg mee.