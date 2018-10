04-10-2018, Rtvnoord.nl bron

Crimineel uit Groningen geliquideerd op Curaçao

Groningen/Curaçao - De Groningse crimineel Raydjunior Jonathan W. (31) is doodgeschoten op Curaçao. W. werd eind september doodgeschoten in zijn auto, aldus lokale media daar. Dat meldt Rtvnoord.nl op haar website.

Zijn lichaam is inmiddels overgebracht naar Nederland en overgedragen aan zijn familie. W. was een bekende van politie en justitie in Groningen. Hij had op zijn achtentwintigste al elf jaar gevangenisstraf uitgezeten.

Het hele artikel leest u hier (RtvNoord)