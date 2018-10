04-10-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Verkeersoverlast Julianaplein door ambu, waarom?

Groningen - Donderdag ontstond er aanzienlijke verkeershinder op en rond het Julianaplein in Groningen. Door de politie werden diverse rijstroken gestremd waardoor op sommige plekken enorme drukte en daarom overlast ontstond.

De reden voor deze actie lag in het feit dat er een ambulance met spoed vanuit Friesland onderweg was naar het UMCG. Vanwege de ernst van de medische situatie was het Mobiel Medisch Team ook aangesloten bij de ambulance.

Om deze reden was het van groot belang dat de ambulance vrije doorgang verleent kon worden over onder andere het Julianaplein en het Europaplein.

De politie is zich er van bewust dat dit voor overlast heeft gezorgd en ze willen via deze weg duidelijk maken dat we deze zaken met de grootst mogelijke zorg aanpakken.