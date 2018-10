04-10-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Getuigen gezocht van brandstichting

Groningen - Naar aanleiding van een brand op 01 oktober 2018 op het Kwinkenplein in Groningen is de politie op zoek naar getuigen.

Op 01 oktober 2018 omstreeks 20:30 uur werd er een brand ontdekt in een kelderbox aan het Kwinkenplein 8 te Groningen.

In dit pand zijn meerdere bedrijven gevestigd. Op het moment van ontdekken van de brand waren er meer dan 50 personen aanwezig in het pand. Doordat de brand vroegtijdig is ontdekt zijn er gelukkig geen slachtoffers gevallen. Vanwege het grote risico dat is ontstaan door deze brand, vraagt de politie aandacht.

Zij zijn op zoek naar mensen die voor, tijdens of na de brand iets hebben gezien wat ons kan helpen bij het onderzoek.

Of ben jij die fotograaf die een foto heeft, of heb jij een film gemaakt, dan willen wij graag contact met jou. Dit kan door de beelden te uploaden via Politie.nl, maar ook via een PB.

(Graag dan het volgende nummer erbij vermelden: BVH 2018259106)