04-10-2018, 112Groningen.nl

Grote brommercontrole in stad

Groningen - In het Noorderplantsoen en op andere plekken in de stad waren donderdagmiddag rond 17:00 uur brommercontroles.

Er werd gecontroleerd op o.a rijden zonder helm, snelheid en papieren. De laatste tijd neemt het aantal controles toe. Het is onbekend hoelang ze er staan.