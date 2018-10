04-10-2018, redactie

Winschoter(24) met illegaal vuurwerk gepakt in Duitsland

Winschoten - Een 24-jarige Winschoter zonder rijbewijs en onder invloed van drugs is donderdag op de A31 aangehouden met dozen illegaal vuurwerk in zijn auto.

Het ging om zwaar vuurwerk. De man liep tegen de lamp nadat hij met zijn voertuig, ter hoogte bij het plaatsje Geeste , een ongeval had veroorzaakt door op een vrachtauto te rijden. Op de vluchtstrook gooide de Winschoter een deel van het vuurwerk in de bosjes.