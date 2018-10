04-10-2018, 112Hoogezand.nl

Camerapaal langs fietspad Hoogezand-Groningen

Westerbroek - Op de hoek van de Nevelslaan met de Rijksweg-West bij Westerbroek staat vanaf begin oktober een opvallende gouden paal met camera’s met ogen erop.

De paal ‘All eyes on you’ is ontworpen door ontwerpbureau 2 12 Fahrenheit uit Groningen en is bedoeld om verkeersgedrag te beïnvloeden. De camera’s op de paal werken niet echt, maar moeten weggebruikers het gevoel geven dat ze bekeken worden. De bedoeling is dat ze hierdoor beter uitkijken in het verkeer.

De camerapaal is onderdeel van het project Fietsroute Hoogezand-Groningen. In dit project werkt de provincie Groningen samen met de gemeenten Groningen en Midden-Groningen, de politie en de Fietsersbond aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute. Dit gebeurt door de inrichting van het fietspad en de weg aan te pakken, door voorlichting naar de weggebruikers en door controles van de politie. Afgelopen jaar zijn de kruisingen overzichtelijker gemaakt en komend jaar wordt de rest van het fietspad aangepakt, in combinatie met groot onderhoud aan de provinciale weg.

Onbewuste beïnvloeding



Uit onderzoek op de fietsroute blijkt dat ongeveer 20 procent van de verkeersdeelnemers bij het naderen van een kruispunt niet naar rechts kijkt bij het fietspad. Het gedrag van weggebruikers kan niet alleen bewust worden beïnvloed, bijvoorbeeld door borden of verkeerslichten, maar ook op een onbewuste manier. Zo stond op de plek van de camerapaal eerder een wijzende, stalen fietser die het verkeer onbewust (ook) naar rechts deed kijken. Naast de fietser op het kruispunt van de Nevelslaan zijn op de kruising Woortmansdijk bij Westerbroek ook gele pijlen geplaatst om weggebruikers te wijzen op overstekende fietsers. Uit onderzoek van een student van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden blijkt dat de stalen fietser effect heeft. De pijlen bij de Woortmansdijk hebben geen effect. De effecten van de camerapaal worden de komende tijd ook gemeten.