05-10-2018, Rtvnoord.nl bron & foto archief M. Kraan 112Gr.

Hek moet onbeveiligde overgang in Scheemda afsluiten

Scheemda - Een hek moet de onbeveiligde spoorwegovergang in Scheemda helemaal afsluiten voor autoverkeer. Auto's mogen de overweg al niet meer passeren, maar het hek moet dat ook fysiek onmogelijk maken. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Fietsers en voetgangers kunnen het hek passeren, net als agrariërs uit de omgeving. Die kunnen het hek elektronisch openen, waarschijnlijk met een afstandsbediening. Het hek moet er over enkele weken staan.

Nog 30 auto's per dag

ProRail en de gemeente gaan ook handhaven bij de overweg. Hoewel autoverkeer nu verboden is, komen er nog altijd zo'n 30 auto's per dag over de overweg, blijkt uit metingen van de gemeente.