05-10-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Vernielingen gepleegd in De Held

Groningen - Recentelijk zijn in de omgeving Jacob Schorerstraat en Niek Engelschmanstraat vernielingen gepleegd. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. Zij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken.

Mocht je informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek, wilt u dan contact opnemen met telefoonnummer onderaan dit bericht?

Ook kunt je via politie.nl een meldingsformulier invullen. Mocht je informatie anoniem willen delen, dan kunt je contact opnemen met Meld Misdaad

Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt je contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458999.

(Politie kenmerk; 2018250065)