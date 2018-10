05-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Prijswinnaars 112GroningenDag brandweerquiz spelen avondje brandweer (Video)

Wijster - De 8 prijswinnaars met aanhang en de organisatie van de 112Groningendag waren vrijdagavond van 17:00 tot 21:00 uur uitgenodigd bij de Bon Holding in Wijster.

Op 16 juni 2018 werd i.s.m. brandweer Groningen en de Bon-Holding een quiz gehouden, de winnaars daarvan werden uitgenodigd en kregen na afloop een presentje op deze mooie avond. Na een stampotbuffet werden ze in drie groepjes verdeeld waarbij een technische hulpverlening, brandje blussen, rondleiding over het terrein en de brandweer auto aan bod kwamen.

En tot slot werd over brandveilig leven een presentatie gehouden. Het was een leerzame en gezellige avond. We maakten een video registratie, zie hieronder.

Lees hier wat de Bon-Holding doet. Wij danken hun voor de gastvrijheid.