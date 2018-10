06-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl foto`s en tekst

Schuurbrand in Midwolda

Midwolda - Rond de klok van 04.45 uur vrijdagnacht is de brandweer van Finsterwolde opgeroepen voor een schuurbrand in Midwolda.

Hooi wat in de schuur lag opgeslagen heeft door nog onbekende oorzaak vlam gevat. Door de snelle in zet van de brandweer is de brand beperkt gebleven tot een klein gedeelte van de schuur. De schade is fors.