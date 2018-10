06-10-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Brand verwoest 7 scooters bij Hoofdstation (Video)

Groningen - Nabij het Hoofdstation in Groningen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 7 scooters in brand gestaan.

De oorzaak is nog onbekend. De brandweer kreeg rond 01:30 uur de melding en was snel ter plaatse evenals de politie. Echter konden ze niet voorkomen dat er 7 scooters volledig uitbrandden. Het fietspad was tijdelijk gestremd. De brandweer blustte met water en schuim. De Gemeente zal de scooters weghalen. De politie onderzoekt de zaak. Brandstichting sluit men niet uit. Tv Noord