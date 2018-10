06-10-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen

Winkel ontruimd na melding van koolmonoxide

Delfzijl - Een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is zaterdagmiddag ontruimd na een melding van koolmonoxide.

De brandweer verricht metingen in het pand. Tevens staan enkele ambulances stand-by. Vermoedelijk is een defect in een koelinstallatie de oorzaak van het alarm.