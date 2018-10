06-10-2018, Marc Dol & Martin Nuver - 112Groningen

Open dag brandweer en ambulance Stadskanaal groot succes (Video)

Stadskanaal - De open dag bij de brandweer en ambulancedienst in Stadskanaal was zaterdag een groot succes.

Naar verwachting zijn circa 5000 bezoekers komen kijken bij de verschillende voertuigen, voorlichtingen en demonstraties van de verschillende hulpdiensten. Ook de nieuwe Mercedes B220 van de politie trok veel bekijks.

Bij verschillende stands konden bezoekers voorlichting krijgen over brandveiligheid en veilig leven. Ook 112Groningen was met een stand aanwezig. Aan het einde van de open dag gingen de deelnemers in een optocht door het centrum van Stadskanaal.