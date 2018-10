07-10-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer bevrijdt kat uit boom

Wagenborgen - In een boom achter een woning aan de Hoogte in Wagenborgen heeft sinds zaterdag een katje vast gezeten in een boom. De kat durft niet meer zelfstandig naar beneden te komen.

De brandweer van Wagenborgen werd zondagmorgen even na tien uur opgeroepen om de kat uit de boom te bevrijden. Omdat ze er zelf niet bij konden werd de hoogwerker van brandweer Delfzijl opgeroepen om de kat te bevrijden.