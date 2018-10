07-10-2018, Martin Nuver & Robert v/d Veen

Sterke urinelucht onder viaduct na crash met chemisch toilet

Groningen - Zondagmiddag om 15:40 uur heeft een auto met aanhanger met daarop toilet units vermoedelijk een inschattingsfout gemaakt aan de Oosterkade in de stad Groningen.

De bestuurder van de auto dacht waarschijnlijk dat hij onder het viaduct door kon, echter was het dak van de unit te hoog. Hierdoor viel de toilet unit om en belandde op het wegdek. Het stonk onder het viaduct verschrikkelijk naar urine. Later is men het gelukt om de aanhanger en unit weg te krijgen.

