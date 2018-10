08-10-2018, Oogtv.nl (Bron)

`T peerd dinsdag weer terug

Groningen - Het Peerd van Ome Loeks wordt dinsdagochtend teruggeplaatst. Dat meldt Wagenborg Nedlift.

Het beeld dat voor het Hoofdstation staat werd twee weken geleden weggehaald. In eerste instantie zorgde dit voor flink wat reuring omdat onbekend was waar het Peerd gebleven was. Uiteindelijk bleek het beeld weggehaald te zijn in opdracht van NBK Noord, een bedrijf dat onderhoud en restauraties uitvoert.

Dinsdagochtend rond 06.00 uur gaat Wagenborg Nedlift het Peerd terug plaatsen.