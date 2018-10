08-10-2018, Marc Zijlstra 112G.

Containerbrand in Hoogezand snel onder controle

Hoogezand - In de Tak van Poortvlietstraat in Hoogezand was maandagmiddag om 14:10 uur een containerbrand uitgebroken. Er kwam veel rook uit de container.

De brandweer liet de container vol lopen met water. De brand was daarna snel uit. Het gaat zeer waarschijnlijk om brandstichting.