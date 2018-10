08-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Nieuwe Ebbingestraat

Groningen - Op de kruising Korreweg/ Nieuwe Ebbingestraat was maandagmiddag om 15:25 uur een aanrijding tussen een scooterrijder en een fietser.

De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been en werd in een ambulance even onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier.

Oogtv