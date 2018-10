08-10-2018, Rtvnoord.nl bron

'Wit busje achtervolgt leerlingen`

Winschoten - De afgelopen weken zijn vanuit Bellingwolde en Winschoten meldingen bij de politie binnengekomen over een wit busje dat schoolleerlingen zou hebben achtervolgd op hun weg naar school. Dat meldt Rtvnoord.nl op haar website.

Een leerlinge van een school in Winschoten werd naar eigen zeggen tussen Beerta en Winschoten achtervolgd, bij een leerlinge van het Dollard College in Bellingwolde gebeurde dat in de buurt van Vriescheloo.

