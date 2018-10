08-10-2018, dvhn.nl bron Rob Zijlstra

Eis zestig uur werkstraf voor vrijheidsberoving van agente

Hoogezand - Tegen een 55-jarige man uit Hoogezand is een werkstraf van zestig uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist wegens vrijheidsberoving.

Vier agenten waren in februari dit jaar ’s nachts naar de woning van de verdachte gegaan na een melding over geluidsoverlast. Toen de agente binnen was, deed de bewoner de deur dicht voor de andere drie agenten.

De agente wilde niet op de zitting aanwezig zijn omdat ze de confrontatie met de verdachte niet aan durfde. Ze heeft een schadeclaim ingediend van 255 euro.

Uitspraak over twee weken.

