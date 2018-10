09-10-2018, redactie

Grote bult afval in brand

Zuidbroek - Bij een recyclingbedrijf in Zuidbroek woedde dinsdagmorgen brand in een bult tuin- en maaiafval.

Door de enorme rookontwikkeling ondervond het verkeer op de N33 en A7 enige tijd wat hinder. De brand is vermoedelijk ontstaan door broei.