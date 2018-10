09-10-2018, Politie.nl

Verdachte meldt zichzelf na Opsporing Verzocht

Groningen - Dinsdag 09 oktober wordt er in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan een gewelddadige straatroof op de Reitdiepskade in Groningen.

Tips In de uitzending zijn dinsdagavond beelden te zien van de verdachte van de straatroof. Vanaf vanavond 20.20 uur zijn de beelden ook te zien op onze site. Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over de straatroof? Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Uitzending Vanavond om 20.30 uur is Opsporing Verzocht te zien op NPO1. Morgen, woensdag 10 oktober, is de herhaling op NPO 2 omstreeks 11.40 uur. Update: De verdachte meldde zichzelf na de uitzending toen hij zichzelf zag.

Op donderdag 23 augustus 2018 wordt een 74-jarige man beroofd van een geldbedrag dat hij bij zich droeg. De 74-jarige liep samen met zijn vrouw in de binnenstad van Groningen nabij de Grote Markt. Wanneer ze in de richting van de Lage Der A lopen ter hoogte van de Visserbrug worden ze ingehaald door een man. Even later loopt diezelfde man voor de 74-jarige op de Reitdiepskade. Hij draait zich plotseling om, geeft het slachtoffer een klap tegen het hoofd, grijpt het geld en gaat er vandoor. Het echtpaar werd waarschijnlijk al eerder die middag in de gaten gehouden door de verdachte.