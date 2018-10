09-10-2018, Meyer Werft

Eerste cruiseschip op LNG Cruiseschip AIDA NOVA tot 14 november in Eemshaven

Eemshaven - De verwachting is dat dinsdag 9 oktober einde van de middag het cruiseschip Aida Nova

- afkomstig van de Meyer Werft in Papenburg - zichtbaar zal zijn bij de havenmonding van de Eemshaven. Zij zal nog enkele testen doen om vervolgens woensdagochtend 10 oktober omstreeks 06.00 uur aan te meren in de Julianhaven bij de kade van het bedrijf Wagenborg. Aida Nova zal meerdere weken in de Eemshaven verblijven, waarschijnlijk tot 14 november (onder voorbehoud). Tijdens deze periode vinden er nog diverse afbouwerkzaamheden en testvaarten plaats waarvoor zij af en toe de haven zal verlaten.

De Aida Nova is het allernieuwste cruiseschip van de Meyer Werft en kan 2.600 passagiers aan boord hebben. Het cruiseschip heeft een lengte van 337 meter en een breedte van 42 meter.

Primeur

Voor de Eemshaven is de komst van dit cruiseschip een primeur en een hele eer, niet alleen omdat dit het eerste cruiseschip ter wereld is dat op LNG vaart, maar tevens omdat in de Eemshaven ook voor de eerste keer ‘de LNG-bunkering (tanken)’ zal plaatsvinden. Groningen Seaports is hierbij de vergunningverlener en de toezichthouder. De bunkering vindt plaats via een groot schip afkomstig van Shell, dat gespecialiseerd is in deze materie. Eemshaven dient hierbij als voorbeeldfunctie, ook voor de haven van Rotterdam. Want de Aida Nova zal op een later tijdstip eveneens deze haven aandoen.

Toegankelijkheid haven

I.v.m. veiligheidsregels is het helaas niet mogelijk om in de Eemshaven de kades te betreden. De aankomst van de Aida Nova is het beste te zien bij het treinstation (dijk) ter hoogte van AG Ems en achter het gebouw Nijlicht - bij binnenkomst vanaf Groningen/N46 .

