09-10-2018, reclame/ informeel/ advertorial/ info@112groningen.nl voor info

Stap over naar de cloud: gratis HP Elite werkplek

Leek - (Advertorial)Wil jij ook veiliger en gemakkelijker werken in de cloud? Nu is het moment om over te stappen! IT Company, specialist in‘Cloud Services’ biedt een speciale actie aan: stap nu over en ontvang een gratis HP Elite werkplek t.w.v. 1200 euro.

IT Company legt graag uit waarom werken in de cloud een goede oplossing is.

Met werken in de cloud wordt bedoeld dat werknemers van een bedrijf of organisatie altijd en overal toegang hebben tot hun gegevens, bestanden en software. Deze plek is vaak onzichtbaar en onbekend en wordt daarom ‘cloud’ genoemd. Er zijn diverse manieren om gebruik te maken van een cloud. Meestal werken mensen in een online cloud, zoals Google Drive, Microsoft OneDrive en Dropbox. Maar het is ook mogelijk om via een eigen netwerk een externe opslagplek in te richten.

Specialist in de cloud

IT Company is specialist in cloud-oplossingen. Met de dienst Cloud Services maken de ICT-specialisten het de klant gemakkelijker. De werknemers van deze klanten hebben altijd toegang tot hun werk. Zo kunnen ze tijd- en locatie onafhankelijk werken en dat betekent vrijheid. Werken waar en wanneer ze willen. Maar natuurlijk willen ondernemers ook dat hun werknemers veilig werken. Met de Cloud Services van IT Company is die veiligheid gewaarborgd.

Extra veiligheid



‘Onze dienst Cloud Services biedt naast vrijheid ook veiligheid’, legt Joop Veenstra van IT Company uit. ‘Onze Cloud Services maken namelijk gebruik van een versleutelde omgeving met twee-factor-authenticatie. Dat voldoet aan de richtlijnen voor de AVG. Werknemers moeten inloggen met een wachtwoord en daarna via een app een vinkje aanklikken om de inlog te bevestigen. Deze extra verificatie zorgt voor een veiligere oplossing dan alleen een wachtwoord.’

Extra continuïteit



Veenstra vertelt verder: “Bovendien kunnen onze klanten uitgaan van continuïteit: alles wordt in de cloud bewaard op onze servers. De volledige omgeving is dubbel uitgevoerd, denk aan dubbele netwerkverbindingen en dubbele stroomvoorzieningen. Zo kunnen we continuïteit waarborgen en altijd online zijn. Mocht er toch iets misgaan, dan zien we dat meteen omdat we realtime monitoren. Vaak kunnen we problemen direct oplossen zonder dat de klant iets doorheeft. En anders staat onze helpdesk 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar. Ook een leuk extraatje: door over te stappen op de cloud, besparen onze klanten aanzienlijk op hardware.’

Aantrekkelijke actie



Met Cloud Services van IT Company werk je voor 99 euro per maand per gebruiker voortaan veilig. Je bent verzekerd van alle licenties en je mag onbeperkt de helpdesk inschakelen. Je betaalt altijd een vast bedrag, ongeacht hoeveel je gebruik maakt van de helpdesk. En stap je nu over? Dan biedt IT Company als speciale actie per gebruiker een gratis HP Elite werkplek aan t.w.v. 1200 euro! De HP Elite werkplekken bestaan uit een HP Elite werkstation, een HP Elite monitor, een HP Elite muis en een HP Elite toetsenbord met 3 jaar garantie. Dit is hét moment om over te stappen naar online veilig werken.

Stap jij ook over? Neem contact op met Erwin Smit via erwin@itcompany.nl of via 0512 - 202000. Hij kan je alles vertellen over deze actie en de voorwaarden.

Meer informatie: www.itcompany.nl