09-10-2018, Persbericht

Hoogwerkers Brandweer Groningen aangepast voor beter afhijsen

Groningen - Sinds kort werken alle zeven hoogwerkers van Brandweer Groningen in de provincie op dezelfde manier om patiënten van grotere hoogtes naar beneden te brengen.

Standaard is nu iedere korf -het bakje- van de hoogwerker voorzien van een onderdeel waar een bovenstel van een brancard op

bevestigd kan worden. Op die manier kunnen patiënten op een veilige en gemakkelijke manier van grotere hoogtes naar beneden worden vervoerd.



Patiënten veilig naar beneden



Het komt regelmatig voor dat patiënten in een hoog flatgebouw liggen of in een woning met een krappe trap en niet op een veilige en stabiele manier naar beneden kunnen komen. Ambulancezorg

vraagt dan assistentie van de brandweer. Door middel van de hoogwerker van de brandweer wordt de persoon uit het gebouw gehaald en gaat de patiënt op een brancard in de korf mee naar beneden.

Iedere korf is nu standaard uitgerust met een onderdeel waar een brandcard op bevestigd kan worden. Als de patiënt beneden is, neemt het ambulance-personeel de zorg weer over.



Dezelfde manier in de hele provincie



In de hele provincie wordt op dezelfde manier gewerkt en hierdoor is de samenwerking nog meer geoptimaliseerd met Ambulancezorg Groningen. De invoering van de elektrische brandcards bij

ambulancezorg was het perfecte moment om de procedure van het afhijsen aan te pakken. Wij hoeven nu niet meer de brancard van de ambulance mee te nemen in de korf van de hoogwerker.



Daarnaast kost het minder tijd en kunnen we direct omhoog. Pascal Dik, ploegchef Winschoten: “Bijna iedere dag moeten we in onze provincie wel een persoon

afhijsen met de hoogwerker, daarom is het heel belangrijk dat wij zelf kunnen opereren. We zijn blij dat we in de hele provincie dezelfde manier van werken hebben”.



Oefenen



Donderdag 11 oktober oefent de brandweer samen met de ambulancedienst het afhijsen van een patiënt in Winschoten. Ook worden de collega’s van de ambulancedienst bijgepraat over de werkwijze van de hoogwerker, waar ze bijvoorbeeld aan moeten denken als de assistentie vragen van een hoogwerker van de brandweer.