09-10-2018, Marc Zijlstra 112G. & Mark Heikens

Strafrechtelijk onderzoek na aantreffen giftig aardgascondensaat van de NAM

Farmsum - De herkomst van de olievlek bij het afwateringskanaal in Farmsum is bekend. Het gaat om een lekkage van aardgascondensaat, afkomstig van de NAM. Dat werd dinsdagmiddag bekend via de Gemeente Delfzijl.

Meerdere keren kwam de brandweer ter plaatse. Een lekbak met aardgascondensaat op het tankenpark was overgelopen blijkt nu, en dat kwam via een put op straat in het riool terecht en toen het afwateringskanaal in. Ze proberen nu de lekkage van het condensaat zoveel mogelijk te stoppen, iedereen was geschrokken van deze uitslag. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM , dat meldt de SodM.