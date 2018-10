Van 15 tot 29 oktober 2018 is de overweg bij de Paterswoldseweg ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Peizerweg, auto's via het Hoendiep of de Emmasingel. Vanaf 29 oktober 2018 kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over de spoorwegovergang. Bekijk alle omleidingsroutes hier.