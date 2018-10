10-10-2018, Tonnie Stam 112Gr.

`Ammoniaklek onder controle` bij bedrijf in Farmsum

Farmsum - Op het Chemiepark aan de Oosterhorn, Bij chemisch bedrijf Delamine, in Delfzijl in Farmsum werd woensdagmorgen om 09:10 uur IBGS gemeld.

Dit gaat om `Incident bestrijding gevaarlijke stof` in een bedrijf. Even later werd er opgeschaald. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse. Alle personeel stond buiten te wachten.

Update @brwgroningen(Tweets):

Op het chemiepark in Delfzijl is er een lekkage geweest van ammoniak. Dit is een stof die een scherpe geur heeft, die ook buiten het terrein te ruiken kan zijn. Er zijn metingen verricht die uitwijzen dat het buiten de hekken niet om gevaarlijke concentraties gaat

2/ De bedrijfsbrandweer van het chemiepark krijgt ondersteuning van een aantal specialistisch voertuigen van brandweer Groningen. De zijn ter plaatse en zullen ondersteunen bij stabiliseren van het incident.

Chemiepark 10:05 uur update: De lekkage is gestopt en de uitgelopen stof wordt weggepompt. De geuroverlast van ammoniak is nu over. Alle gealarmeerde blusploegen keren weer terug naar de kazerne. Er is geen gevaar geweest buiten de hekken, het fietspad hoefde niet afgesloten te worden.