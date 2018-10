10-10-2018, Patrick Wind 112Gr.

Tandartsenpraktijk korte tijd ontruimd

Groningen - Aan de Heresingel is woensdagmiddag om 15:40 uur een tandartsenpraktijk en het pand ernaast korte tijd ontruimd geweest nadat er een gaslucht was geroken.

De brandweer deed metingen in het pand. Als er wat is aangetroffen is en als het om een lek gaat is nog onbekend.

Dvhn