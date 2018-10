10-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl & ingezonden

Gaslucht in portiekflat laat brandweer uitrrkken

Groningen - De brandweer van Groningen werd woensdagmiddag rond 16:35 uur opgeroepen voor een gaslucht aan de Kamerlingh Onnesstraat in de Grunobuurt.

Bewoners van een portiek flat hadden mogelijk gas geroken en hebben uit voorzorg de brandweer gebeld. De brandweer heeft verschillende metingen in een woning gedaan. Het is onbekend of er iets is gemeten. Ook de politie en Enexis werden opgeroepen. Na 30 minuten keerde men terug naar de kazerne.