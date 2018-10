10-10-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Buurtbewoners nemen kijkje in de keuken van brandweer in Leens

Leens - Woensdagavond konden inwoners van Leens en omgeving een oefening van de brandweer bijwonen. De blusploeg van Wehe den Hoorn oefende een woningbrand aan de Prinses Beatrixstraat.

zien hoe je de kans om je huis veilig te verlaten bij brand kunt vergroten. Want het duurt even voor de brandweer daadwerkelijk ter plaatse is.

Er kwamen wel 60 buurtbewoners kijken. Met deze oefening wou de brandweer omwonenden bewust maken van de gevaren van brand en laten

De blusploeg handelde net als bij een echte brand terwijl een brandweerman aan het publiek uitlegde wat de brandweer doet en wat iemand zelf kan doen in zo’n situatie. De toeschouwers werden zo meegenomen vanaf de eerste melding tot aan het ventileren van de

woning na afloop. Daarna konden ze met specialisten in gesprek gaan over brandveiligheid in en rondom het huis. Daarbij komt ook het belang van rookmelders en brandpreventie aan de orde.

Wethouder Kor Berghuis en Burgemeester Koos Wiersema van De Marne waren ook aanwezig.