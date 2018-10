11-10-2018, Rtvnoord.nl bron

Verdachte verwijdert enkelband

Groningen - Een 25-jarige Stadjer die verdacht wordt van een reeks diefstallen in heel Nederland en eigenlijk een enkelband zou moeten dragen, is de avond voor zijn rechtszaak vertrokken naar Aruba. Dat meldt Rtvnoord.nl op haar website.

De Stadjer kwam in januari op voorwaarden op vrije voeten. Een van de voorwaarden was het dragen van de enkelband. Die knipte de man in mei door. Toen dit werd opgemerkt, kwam de man op de signaleringslijst te staan, aldus de officier van justitie.

Het hele artikel op Rtvnoord.nl