Grote BHV oefening Politiebureau Rademarkt (Video)

Groningen - Het hoodbureau van de politie aan de Rademarkt is donderdagmiddag om 15:00 uurontruimt. Er zou een verdacht pakje zijn gevonden aldus de melding intern in het gebouw.

Volgens de voorlichtster van de politie ging het echter om een ontruimings oefening(BHV) en was er verder niets aan de hand. Zo nu en dan zijn er BHV oefeningen verteld Nathalie Schubart , en in dit geval melden ze niet gelijk aan de agenten dat het een oefening was.

Zo`n 200 agenten hadden het pand verlaten en na 20 minuten buiten de poort te hebben gestaan mochten ze weer naar binnen toen het een oefening bleek. De oefening was geslaagd. Bij een echt verdacht pakket sta je zo een paar uur buiten.