11-10-2018, Brandweer Nederland / bron

Brandweer hijst regenboogvlag in de top

Groningen - Ook dit jaar hijsen de brandweerregio’s en het IFV op Internationale Coming Out Day op 11 oktober de regenboogvlag weer in de top.

Hiermee laten we zien dat de brandweer een werkgever is waar alle mensen welkom zijn. Ongeacht afkomst, geslacht of seksuele voorkeur.

Willy Piepenbrock, voorzitter van het netwerk Roze Rood, geeft aan dat diversiteit en inclusiviteit centrale thema’s zijn voor Brandweer Nederland: ‘We investeren in duurzaamheid en in een divers personeelsbeleid. We leven de waarden en normen na die wij in Nederland met elkaar belangrijk vinden en vervullen waar mogelijk een voortrekkersrol. Door de regenboogvlag te hijsen bij de 25 brandweerregio’s en het IFV, geven we aan dat voor de brandweer diversiteit staat voor een kleurrijke, prettige en veilige werkomgeving!’

Uit de kast

‘Daarnaast vragen we op deze dag aan elke werknemer om stil te staan bij de gedachten hoe zij werkelijk zouden reageren wanneer een collega waarmee zij al jaren repressieve taken uitvoeren uit de kast zou komen. Het uit de kast komen bij de brandweer kan namelijk net zo moeilijk zijn als bij de familie.’ Geeft Willy aan. ‘We vinden het belangrijk dat onze collega’s bij de brandweer zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt niet alleen iets van de persoon zelf, maar ook van zijn omgeving. Diversiteit is onmisbaar omdat verschillen tussen mensen ervoor zorgen dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan.‘

Netwerk Roze Rood

Het Netwerk Roze Rood is één van de netwerken binnen Brandweer Nederland. Het netwerk zet zich in voor een kleurrijke, prettige en veilige werkomgeving: ‘Wij zorgen voor de zichtbaarheid van alle lesbische, homo- en biseksuele en transgender collega’s. Dat doen we door verbinding te leggen met de werkvloer. Daarnaast zijn we zichtbaar tijdens landelijke activiteiten zoals Roze Zaterdag, de Canal Parade, maar ook op 4 mei bij de kranslegging bij het nationale en internationale homomonument. Tijdens onze eigen netwerkdagen bieden we onze collega’s de ruimte om elkaar in een informele en ontspannen sfeer ontmoeten. Door de gesprekken met collega’s merk je dat je beslist niet de enige bent binnen de brandweer die met zijn of haar geaardheid worstelt of heeft geworsteld. Dat geeft steun.’