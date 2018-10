11-10-2018, Marc Zijlstra 112G. & Mark Heikens

Qbuzz met pech op de weg

Wagenborgen - Op de Oudeweg tussen Siddeburen en Wagenborgen heeft donderdagavond een bus van Qbuzz met pech langs de weg gestaan.

De bus blokkeerde langere tijd een deel van de weg. Een monteur van Qbuzz constateerde dat de waterpomp van de bus was vastgelopen. De bus was onderweg van Siddeburen naar Woldendorp. Of er op het moment van de pech personen in de bus zaten is niet bekend.







Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de bus weggesleept.