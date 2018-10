12-10-2018, Meternieuws.nl

Brandje in recyclingsbedrijf Wildervank (Video)

Wildervank - Er is vrijdagmorgen een brandje ontstaan in een gebouw op het terrein van een recyclingbedrijf aan de Meihuizenweg in Wildervank. De middel brand is inmiddels onder controle.

Door de brandweer werd er een groot water transport aangelegd om het smeulende vuur af te kunnen blussen. De brand werd grotendeels geblust door de automatische blusinstallatie die in werking trad in de blauwe loods. De omwonenden wordt gevraagd vanwege de rook ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te doen. Mede omdat bij het nablussen nog wel rook vrij kan komen.