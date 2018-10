12-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Bewoners Laarmanhof Haren de dupe van vernielingen

Haren - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag leuzen geschreven op een auto en enkele muren aan de Laarmanhof in Haren.

Al drie jaar lang gebeuren er vreemde dingen om het huis. zo was het afgelopen nacht weer raak verteld de 80 jarige bewoner van de bekladde auto. Een heel dossier laat de bewoner zien aan 112Groningen.

`Ik en mijn vrouw slapen er soms erg slecht van, om de haverklap is het raak of er wordt midden in de nacht aangebeld`. De dader is voor 99% zeker een buurman vlakbij, de bejaarde man weet dat zeker, alleen is men nu bezig met de bewijslast. Al 3 jaar worden er dingen vernield aldus de vrouw van de man. Het is wachten op heterdaad betrappen. De man zelf is van geen kwaad bewust.

Om 12:00 uur had de woningbouw vereniging uit Vries alles weer schoon gespoten.