12-10-2018

Kleine brand bij woning in Heiligerlee

Heiligerlee - Bij een woning aan de Kloosterlaan in Heiligerlee stond vrijdag om 13:20 uur een strobaal in de brand. De oorzaak is nog onduidelijk.

Een snelle inzet voor de brandweer, die met 1 straal de brand uit maakte.