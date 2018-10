12-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Steekincident in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Vrijdagavond heeft in een woning aan de Technicumstraat in Musselkanaal een steekincident plaatsgevonden. Na een melding trof de politie in de woning een vrouw aan die zwaar gewond was geraakt.

De vrouw wordt na eerste medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. De traumahelikopter werd ook ingezet bij dit incident. Ook de recherche en de forensische opsporing zullen een tactisch- en sporenonderzoek instellen. Het is onbekend als de dader is aangehouden.