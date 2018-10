13-10-2018, Marc Dol 112Gr.

Automobilist (18) zonder rijbewijs raakt naast de N366 bij Stadskanaal

Stadskanaal - Langs de N366 bij Stadskanaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in de sloot beland.

Door een nog onbekende oorzaak is de automobilist vanaf de parallelweg de sloot in geschoten. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder aan zijn verwondingen te controleren. Uiteindelijk hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Tegen de bestuurder is proces verbaal opgemaakt.