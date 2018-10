13-10-2018, DitisRoden.nl

Kuilbrand in Langelo

Langelo (Drenthe) - Vrijdagmiddag moest de brandweer van Roden en Norg naar een kuilbrand in Langelo. Aan de Lieverseweg was een lange kuilbult waarschijnlijk gaan broeien, waardoor er veel rookontwikkeling ontstond.

De brandweer heeft langere tijd geblust.