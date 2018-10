13-10-2018, Marc Dol 112Gr.

Man(55) komt om bij crash met elektrisch vliegtuigje bij Onstwedde (Video)

Onstwede - Aan de Vosseberg in Onstwedde, vlakbij het vliegveld, is om 12:50 uur een éénmotorig elektrisch vliegtuigje gecrasht.

Hulpdiensten zijn massaal naar de plek toe voor hulpverlening. In het vliegtuig zat één persoon, deze is ernstig gewond geraakt. Er werd middelalarm gegeven. Het vliegtuig vatte vlam na de crash. Luchtvaarttoezicht is onderweg om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval.

De piloot(55) uit Drachten is ter plaatse overleden.

Tv Noord

AD