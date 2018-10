14-10-2018, redactie

Verdachte steekincident vrijgelaten, onderzoek gaat door

Musselkanaal - Vrijdagavond heeft in een woning aan de Technicumstraat in Musselkanaal een steekincident plaatsgevonden. Na een melding trof de politie in de woning een vrouw aan die zwaar gewond was geraakt.

Update zondag: De verdachte van het steekincident Technicumstraat Musselkanaal is zaterdagavond in vrijheid gesteld. Hij is geen verdachte meer. Het onderzoek gaat nog verder. Meer informatie over het onderzoek kan de politie op dit moment niet delen.