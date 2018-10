14-10-2018, G. Twickler 112Gr.

Kledingcontainer in de brand bij Musselkanaal

Musselkanaal - In een kledingcontainer aan de Parklaan in Musselkanaal is zaterdagavond rond 23:40 uur brand ontstaan. Een echtpaar dat met hun hond aan het wandelen was zag rook uit de container komen en belde 112.