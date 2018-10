14-10-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Electrische driewieler te water bij Boerakker

Boerakker - Op de Bakkerom in Boerakker is zondagmiddag een electrische driewieler te water geraakt. De mensen die op de fiets zaten, zijn door omstanders uit de sloot gehaald, en in een ter plaatse gekomen ambulance onderzocht.

Later zijn ze voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. De fiets die bij het ongeval beschadigd raakte, is later door een buurtbewoner uit de sloot gehaald.

Echter bij de oprit van de A7 was de toestand van de patient dermate verslechterd, dat de komst van het MMT noodzakelijk was. De arts van het MMT is later meegegaan in de ambulance richting ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is niks bekend.